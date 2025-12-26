Schermo Proiettore 100″ 4:3 Motorizzato con Telecomando

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €89.95

⭐ Valutazione: / 5

HOMCOM Projector Screen 100 Inches 4:3 Size Adjustable with Remote Control, Compact Motorized Projection Screen, Wall or Ceiling Installation, 203 x 152 cm, Black

Presentazione del Prodotto

Il nostro schermo per proiettore da 100 pollici con formato 4:3 regolabile è la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza di visione immersiva sia a casa che in ufficio. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design compatto, questo schermo motorizzato offre una soluzione pratica e facile da usare per ogni tipo di presentazione o serata cinematografica.

Caratteristiche Principali

Immagini Definite : Il tessuto della tela è realizzato in mesh bianca per garantire una qualità dell’immagine eccellente.

: Il tessuto della tela è realizzato in mesh bianca per garantire una qualità dell’immagine eccellente. Regolazione con Telecomando : La copertura dello schermo si apre e si chiude facilmente con il telecomando incluso, che funziona fino a 30 metri di distanza.

: La copertura dello schermo si apre e si chiude facilmente con il telecomando incluso, che funziona fino a 30 metri di distanza. Motorizzato e Certificato : Dotato di spina di tipo europeo, di alta qualità e certificato CE.

: Dotato di spina di tipo europeo, di alta qualità e certificato CE. Dimensioni: Le dimensioni dello schermo sono di 203 cm di lunghezza e 152 cm di altezza (100 pollici), con una lunghezza della conchiglia in metallo di 223 cm.

Vantaggi Pratici

**Facile Installazione**: Può essere facilmente installato a parete o a soffitto, offrendo flessibilità per diverse configurazioni di spazio.

**Uso Versatile**: Ideale per film, presentazioni aziendali, giochi e molto altro, rendendo ogni esperienza visiva più coinvolgente.

Acquista Ora e Trasforma la Tua Esperienza di Visione!

Con il nostro schermo per proiettore da 100 pollici, potrai godere di un’esperienza cinematografica unica e di alta qualità nel comfort della tua casa o nell’ambiente professionale dell’ufficio. Non aspettare, acquista ora e scopri un nuovo modo di vivere il divertimento e la produttività!