12.3 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Offerte

Schermo gaming 24” 180Hz FHD Curvo 1ms

Da stranotizie
Schermo gaming 24” 180Hz FHD Curvo 1ms

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €94.99 – €89.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

KOORUI Gaming Monitor 24 inches, 1920 × 1080 (FHD), Curved Monitor 180Hz, IPS, 1ms Response Time, Ultra Thin Panel, Adjustable Tilt, Supports HDMI2.0/DP1.2

Scopri il KOORUI Gaming Monitor

Il KOORUI Gaming Monitor da 24 pollici è il perfetto compagno per le tue sessioni di gioco. Con una risoluzione di 1920 × 1080 (FHD) e un rapporto di contrasto di 20000000:1, offre una riproduzione dei colori vivida e accurata che ti immergerà completamente nell’esperienza di gioco.

Caratteristiche tecniche

  • Schermo curvo da 24 pollici con curvatura 1500R per un’esperienza di visione immersiva
  • Rapporto di contrasto di 20000000:1 e statico di 3000:1 per una riproduzione dei colori precisa
  • Connessioni audio facili da usare e connessioni multiple, tra cui HDMI 2.0 e DP 1.2 per una connessione flessibile e versatile ai tuoi dispositivi
  • Frequenza di aggiornamento di 180Hz e tempo di risposta estremamente veloce di 1ms (MPRT) per una esperienza di gioco fluida
  • Supporto alla tecnologia Adaptive Sync

Vantaggi pratici

  • Risparmio di spazio: il monitor è dotato di un supporto VESA 100*100mm, ideale per risparmiare spazio sulla tua scrivania
  • Facile installazione: il monitor è facile da installare e configurare, in modo da poter iniziare a giocare subito
  • Connessioni multiple: il monitor dispone di più porte di connessione, tra cui HDMI 2.0 e DP 1.2, per una connessione flessibile e versatile ai tuoi dispositivi

Acquista ora e scopri una nuova dimensione del gioco!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Schermo gaming 24” 180Hz FHD Curvo 1ms

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €94.99 - €89.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 KOORUI Gaming Monitor 24 inches,…

Capsule Nespresso Kimbo Intenso 100pz

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €23.70 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Kimbo Intenso – Nespresso Compatible Coffee Capsules,…

Candele Profumate Natale Yankee Candle

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.90 - €27.82 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Yankee Candle | Christmas Scented…

Custodia iPhone 17 MagSafe

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €11.99 ⭐ Valutazione: / 5 TOCOL Magnetic Cover for iPhone 17 6.3 Inches,…

EA SPORTS FC 26 PC Codice Origin Italiano

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €69.99 - €27.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 EA SPORTS FC 26 Standard…

Articolo precedente
Avengers: il ritorno di un eroe, un nuovo pericolo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.