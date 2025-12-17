Schermo gaming 24” 180Hz FHD Curvo 1ms

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €94.99 – €89.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

KOORUI Gaming Monitor 24 inches, 1920 × 1080 (FHD), Curved Monitor 180Hz, IPS, 1ms Response Time, Ultra Thin Panel, Adjustable Tilt, Supports HDMI2.0/DP1.2

Scopri il KOORUI Gaming Monitor

Il KOORUI Gaming Monitor da 24 pollici è il perfetto compagno per le tue sessioni di gioco. Con una risoluzione di 1920 × 1080 (FHD) e un rapporto di contrasto di 20000000:1, offre una riproduzione dei colori vivida e accurata che ti immergerà completamente nell’esperienza di gioco.

Caratteristiche tecniche

Schermo curvo da 24 pollici con curvatura 1500R per un’esperienza di visione immersiva

Rapporto di contrasto di 20000000:1 e statico di 3000:1 per una riproduzione dei colori precisa

Connessioni audio facili da usare e connessioni multiple, tra cui HDMI 2.0 e DP 1.2 per una connessione flessibile e versatile ai tuoi dispositivi

Frequenza di aggiornamento di 180Hz e tempo di risposta estremamente veloce di 1ms (MPRT) per una esperienza di gioco fluida

Supporto alla tecnologia Adaptive Sync

Vantaggi pratici

Risparmio di spazio : il monitor è dotato di un supporto VESA 100*100mm, ideale per risparmiare spazio sulla tua scrivania

: il monitor è dotato di un supporto VESA 100*100mm, ideale per risparmiare spazio sulla tua scrivania Facile installazione : il monitor è facile da installare e configurare, in modo da poter iniziare a giocare subito

: il monitor è facile da installare e configurare, in modo da poter iniziare a giocare subito Connessioni multiple: il monitor dispone di più porte di connessione, tra cui HDMI 2.0 e DP 1.2, per una connessione flessibile e versatile ai tuoi dispositivi

Acquista ora e scopri una nuova dimensione del gioco!