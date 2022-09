Schermo FHD da 15,6 pollici AMD Ryzen 7 5800U Guscio in metallo 16 GB DDR4 512 GB PCIE SSD Fingerprint Windows 11 per la programmazione di computer

Prezzo: 1,072.00

Caratteristica:

1) AMD Ryzen 7 5800U da 15,6 pollici All Metal, RAM DDR4 a doppio canale da 16 GB a 2666 MHz, SSD PCIE M.2 da 512 GB, doppie porte RAM fino a 64 GB, 1 porta SSD fino a 1 TB.

2) Schermo IPS 1920 * 1080P, apertura e chiusura con una sola mano, 180 flip flessibili, modifica di cui hai bisogno.



3) Il guscio inferiore è formato integralmente senza aperture.



4) Sblocco delle impronte digitali, wifi dual band, tastiera retroilluminata, Full Function Type-C.



5) Grande batteria agli ioni di litio da 4700 mAh, la durata della batteria del video è di circa 5 ore. Grande ventola incorporata per il raffreddamento.

6) Questa tuta per laptop per il design, la programmazione di computer, è il miglior compagno per programmatori e designer

7) Installiamo il sistema Windows 11 attivato.

8) Bluetooth BT5.2, dotato di fotocamera frontale da 200W.

9) Le interfacce includono 2 * USB 3.0, 1 * USB 2.0, 1 * Type-C, 1 * jack per cuffie da 3,5 mm, 1 * scheda TF, 1 * HDMI



Informazioni di base Marca: KUU Modello: G5 Sistema operativo: Windows 11 Pro PROCESSORE: AMD Ryzen 7 5800U Chipset grafico: grafica AMD Radeon Core: 8 core 16 thread, fino a 4,4 Ghz Materiale: metallo Sistema di cottura: ventilatore Tastiera: retroilluminata Magazzinaggio RAM: DDR4 da 16 GB ROM: SSD PCIE da 512 GB Espansione di archiviazione: scheda Micro SD (non inclusa) Slot RAM: 2 Slot SSD: 1 Rete Video 4K: supporto Bluetooth: BT5.2 WIFI: 802.11b/g/n/ac, Wi-Fi dual band 2.4G/5G Schermo

Tipo di schermo: FHD, IPS Dimensioni dello schermo: 15,6 pollici Rapporto di visualizzazione: 16:9 Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 (FHD)

Telecamera Tipo di fotocamera: fotocamera singola Fotocamera frontale: 2,0 MP Connettività

Jack audio: auricolare/microfono da 3,5 mm Tipo-c *1 (Ricarica e trasmissione video) USB3.0*2 USB2.0*1 HDMI*1 Generale Tipo di batteria: 4700 mAh, batteria ai polimeri di litio Tipo di dispositivo di alimentazione: 19 V 3,42 A Lingue: supporta il multilingua Dimensioni Peso del prodotto: 1,7 kg Peso della confezione: 2,5 kg Dimensioni del prodotto (L x L x A): 36*23*2 cm Contenuto della confezione 1 taccuino

1 manuale utente

1 caricatore