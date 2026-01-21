9.5 C
Schermi e Spettacolo a Hollywood

Schermi e Spettacolo a Hollywood

La quindicesima puntata di “Schermi & Schermi”, la rubrica settimanale di Telepace realizzata in collaborazione con la Commissione Film CEI, viene condotta da Sergio Perugini, giornalista e studioso di cinema e televisione. La puntata include una serie di argomenti: il film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, che è stato il film d’apertura dell’82ma Mostra del Cinema della Biennale di Venezia e ha vinto la Coppa Volpi per il miglior attore, ed è uscito nelle sale il 15 gennaio con PiperFilm; “Marty Supreme” di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, fresco vincitore del Golden Globe come miglior attore, che è uscito il 22 gennaio con I Wonder Pictures.

Inoltre, si parla dei premi assegnati durante la cerimonia dei Golden Globe: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, che ha vinto quattro statuette di peso, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura, ed è il primo film della piattaforma HBO Max Italia; e la miniserie Netflix “Adolescence”, creata da Stephen Graham e Jack Thorne, che ha vinto quattro importanti riconoscimenti, tra cui miglior miniserie.

Infine, viene presentata la nuova serie di Canale 5 “A testa alta. Il coraggio di una donna”, diretta da Giacomo Martelli, con Sabrina Ferilli nel ruolo di una dirigente scolastica che affronta minacce e ricatti digitali. La rubrica “Schermi & Schermi” va in onda su Telepace il sabato alle 18.30 e in replica alle 21.45, con ulteriori repliche la domenica alle 14.30, il mercoledì alle 11.30 e il venerdì alle 19.30, ed è disponibile anche online su Telepace.it, YouTube e Dailymotion.

