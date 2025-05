Schermi e bambini sotto i sei anni: l’appello dalla Francia

Secondo importanti società scientifiche francesi, l’uso di tablet e TV danneggia lo sviluppo neurologico dei bambini. Si raccomanda di evitare gli schermi per i bambini sotto i sei anni, poiché l’esposizione precoce rappresenta un rischio per la salute mentale e lo sviluppo intellettivo. Attualmente, le autorità sanitarie consigliano di limitare l’uso degli schermi fino ai tre anni, ma questo è considerato obsoleto alla luce delle nuove evidenze scientifiche.

Gli studiosi affermano che gli schermi interferiscono con lo sviluppo cerebrale nei primi anni di vita, un periodo cruciale per competenze come il linguaggio e le interazioni sociali. Il problema non è solo il contenuto, ma anche il mezzo stesso, poiché anche i materiali educativi non sono adatti a un cervello in fase di formazione. La visione passiva degli schermi limita la capacità di esplorazione e riduce le interazioni dirette con il mondo reale.

Gli effetti negativi possono manifestarsi nel lungo periodo, mostrando correlazioni con disturbi dell’apprendimento e difficoltà relazionali. L’appello, rivolto a genitori, insegnanti e operatori sanitari, sottolinea l’importanza di riportare l’attenzione sui reali bisogni dei bambini, come il gioco e l’interazione umana.

L’iniziativa si allinea con precedenti ricerche che evidenziano la necessità di un approccio prudente rispetto alle tecnologie. È fondamentale riconoscere l’importanza di esperienze reali e ridurre l’uso degli schermi. Le istituzioni devono adottare linee guida più rigorose e promuovere attività come la lettura e il gioco all’aperto, garantendo il benessere cognitivo ed emotivo dei bambini, fondamentale per il futuro della società.