13.5 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Spettacolo

Schegge al CineTeatro Baretti di Torino

Da stranotizie
Schegge al CineTeatro Baretti di Torino

La rassegna cinematografica “Schegge”, progetto di Aiace Torino, si prepara a inaugurare la seconda parte della sua stagione presso il CineTeatro Baretti. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, propone un ciclo di quattro domeniche mattina, sempre alle ore 11, che accompagneranno fino al 12 aprile. Il format originale prevede un viaggio tra frammenti video commentati dal vivo da esperti, registi e scrittori, seguito dal tradizionale aperitivo nel foyer per favorire il confronto informale tra pubblico e ospiti.

Il cuore di “Schegge” risiede nella sua capacità di lavorare sulla curiosità e sulla sintesi, trasformando la sala in uno spazio di dialogo attivo dove memorie e interpretazioni personali si mescolano all’analisi tecnica dei professionisti. La rassegna si articola in quattro appuntamenti tematici, ognuno affidato a una voce diversa: “Lo spazio del narratore” con lo scrittore Davide Longo, “Il racconto della guerra” con Giuseppe Culicchia, “L’amour toujours l’amour” con la regista Laura Piani e “Horror, sentimento e società” con il critico Pier Maria Bocchi.

In ogni incontro, i relatori aiuteranno la platea a decodificare il linguaggio filmico attraverso spezzoni mirati e connessioni tematiche inedite. Al termine di ogni incontro, l’esperienza si sposta dalla sala al foyer del teatro, dove l’aperitivo diventa il momento perfetto per prolungare la conversazione con gli esperti e condividere le proprie riflessioni cinematografiche. Gli appuntamenti sono così strutturati: il 18 gennaio, Davide Longo analizzerà la “messa in scena”; il 15 febbraio, Giuseppe Culicchia esaminerà come il cinema abbia rappresentato la tragedia e la complessità dei conflitti bellici; il 15 marzo, Laura Piani traccerà un percorso sul sentimento partendo dalle nozze e dalle commedie romantiche; il 12 aprile, Pier Maria Bocchi si concentrerà sull’horror contemporaneo come specchio per le paure collettive e le criticità della società moderna.

Articolo precedente
Intelligenza Artificiale Italia
Articolo successivo
Malattie tropicali neglette: Torino si illumina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.