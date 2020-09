I Carabinieri sono intervenuti all’interno di una sezione elettorale a Procida (Napoli). I militari hanno svolto degli accertamenti in merito a presunte irregolarità segnalate all’interno del seggio, che è stato chiuso per qualche ora. Il seggio è stato poi riaperto al termine delle operazioni svolte dai Carabinieri. Oltre al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’elezione del nuovo presidente della Regione Campania e dei componenti del Consiglio regionale, a Procida si vota anche per eleggere il nuovo sindaco. Due i candidati: il sindaco uscente Dino Ambrosino, con la lista ‘La Procida che vorrei’, e Luigi Muro sostenuto dalla lista ‘Procida per tutti’.

