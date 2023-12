Scheda di memoria SAMSUNG EVO Plus 32GB/SDHC 64GB/128GB/256GB/512GB SDXC Micro SD/TF schede Flash MicroSD UHS-1 per fotocamera Drone del telefono

Simply The Right Card Più spazio e velocità più elevata. Libera i tuoi dispositivi con la massima capacità e la massima velocità di lettura/scrittura nella sua classe, perfetta per video UHD 4K. * Supporto video UHD 4K per schede da 512GB, 256GB e 128GB. La compattazione del dispositivo Host può essere variabile * * Le velocità di lettura e scrittura di cui sopra sono basati su test interni condotti in condizioni controllate. Le velocità reali possono variare a seconda della capacità della carta * Resistenza estrema per dispositivi di monitoraggio Cattura i tuoi momenti chiave in alta risoluzione, anche in condizioni difficili. Progettato per fornire prestazioni di lunga durata, Samsung PRO Endurance è una misura perfetta per la sorveglianza, Dash cam e camme per il corpo. Ottieni la pace della mente con la registrazione video su cui puoi contare.

Compatibilità estesa e protezione dei dati critici Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi sia per SD che per microSD. Puoi anche catturare video UHD 4K dettagliati. L’adattatore SD incluso si adatta alla maggior parte dei dispositivi con quasi tutti i marchi.

Sulla capacità:

= 128GB 119GB-120GB

= 256GB 228GB-235GB

= 512GB 455GB-470GB

Questa è la differenza di calcolo tra il produttore e il nostro PC(1MB = 1000kb), per favore Google ‘capacità della scheda di memoria ”per ottenere maggiori informazioni.

Informazioni sulla velocità: La velocità di lettura e scrittura contrassegnata sul pacchetto: è dimostrato da test interni in condizioni controllate con l’interfaccia UHS-1. La velocità effettiva può cambiare a causa dell’uso e di altre condizioni. Per prodotti che non sono compatibili con l’interfaccia UHS-I, la velocità può variare a seconda delle condizioni dell’interfaccia.

Passaggi per testare la capacità e la velocità della scheda di memoria: (1). Si prega di utilizzare il lettore di schede USB 3.0 di qualità per testare tutte le schede di memoria di H2testw su PC.

La scheda di memoria reale dovrebbe passare H2testw senza errori.

(2). Si prega di non utilizzare il lettore di schede economico per testare la scheda Micro SD, la velocità della scheda Micro SD sarà ridotta di

Lettore di schede di bassa qualità.

(3). La velocità della scheda di memoria Micro SD è molto colpita dal lettore di schede e dalla capacità scelta,

Porta USB ecc. il dispositivo di bassa qualità rallenterà la velocità della scheda 100%, 1MB = 1000kb.

* La velocità di trasmissione si basa sull’ambiente e le condizioni di test interni di Samsung. La velocità effettiva può variare a seconda del dispositivo host e dell’ambiente utilizzato.

** Per dispositivi che non supportano UHS-I, la velocità di trasmissione varierà a causa delle restrizioni dell’interfaccia.

I prodotti che vendiamo sono prodotti originali Samsung: 1. Il metodo di servizio di verifica della scheda di memoria Samsung è stato modificato da adesivo laser anti-contraffazione a “verifica software” e la confezione del prodotto ha un logo a forma di V.

2. La nuova identificazione dell’autenticità deve essere scaricata nel sito web ufficiale di Samsung (sito web ufficiale Samsung-servizio post-vendita-centro di download) per scaricare il software.

* I prodotti Samsung sono prodotti nelle filippine, in cina e in corea del sud; Tutti i prodotti sono prodotti autentici originali.

Nota per la consegna (si prega di leggere prima di ordinare): 1. La modalità di trasporto (pacchetto economico) con un valore inferiore a US $5 fornisce informazioni sulla raccolta, sullo stoccaggio, in uscita e sulla spedizione in cina. Alcuni paesi possono fornire informazioni di tracciamento per il “paese di arrivo”.

2. Il tempo di spedizione in molti paesi normale è di 16-35 giorni.

3. Se il tuo tempo di conferma è in arrivo e non ricevi ancora la merce, si prega di contattare noi per estendere la data di consegna.

4. Ricevi il pacchetto in tempo.

5. Se gli articoli non vengono ricevute in 60 giorni, lo stesso sarà recuperato (brasile 90 giorni).

6. Si prega di non aprire la discussione entro 60 giorni, grazie per la tua cortesia.

7. Quando fai l’ordine, significa che accetti le istruzioni di cui sopra.