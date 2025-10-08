Scenografia cinematografica: il talento di Gaspare De Pascali

Gaspare De Pascali, originario di Lecce ma cresciuto a Ravenna, ha recentemente contribuito come scenografo all’ultimo film di Pietro Marcello, intitolato “Duse”, dedicato alla grande attrice Eleonora Duse e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia.

De Pascali ha iniziato a lavorare a questo progetto dopo aver completato un film impegnativo, “Iddu”. Nonostante desiderasse un momento di pausa per recuperare creativamente, ha accettato con entusiasmo l’invito di Marcello, avvertendo subito un’intesa professionale.

La preparazione per il film ha richiesto molti mesi, quasi un anno, con un’attenzione particolare alla ricerca della realtà, caratteristica del lavoro di Marcello, un documentarista. Per alcune scene, in particolare quelle militari, sono state utilizzate tende originali provenienti da musei, supportate da tecnici specializzati nel montaggio.

De Pascali ha sottolineato che l’approccio alla documentazione è sempre meticoloso, indipendentemente dal tipo di film. Per i film in costume si ricerca una grande quantità di materiali originali, come video e foto, per garantire l’accuratezza storica.

Per questo progetto si è ispirato a artisti come Monet e Vermeer, così come a registi quali Tarkovskij e Visconti. Riguardo a Eleonora Duse, prima del film conosceva la sua reputazione, scoprendo poi una figura fortemente emotiva e appassionata.

Il lavoro si è rivelato complesso, specialmente per le scene di guerra e il campo di battaglia, affrontate anche attraverso l’utilizzo di miniature per un effetto poetico. Anche la scenografia teatrale ha avuto un ruolo fondamentale, mescolandosi con quella cinematografica.

De Pascali ha diversi progetti in corso e, pur vivendo a Roma, torna spesso a Ravenna, dove ha acquistato casa e mantiene forti legami.