sceneggiatori e attori restano al centro della scena

In contrasto con la previsione di Elon Musk sull’impatto dell’IA sul mondo lavorativo, il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ritiene che gli sceneggiatori e gli attori cinematografici non saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale, nonostante i passi avanti che farà la tecnologia.

“Non credo che un programma di intelligenza artificiale possa scrivere una sceneggiatura migliore di quella di un grande scrittore, o sostituire una grande interpretazione, o che non saremo in grado di notare la differenza” ha affermato Sarandos in un’intervista pubblicata qualche giorno fa. Nella sua visione, l’IA non ruberà il lavoro, ma saranno le persone che sapranno utilizzarla a sostituire quelle che non si sanno affidare ai sistemi d’IA. “L’intelligenza artificiale non ti ruberà il lavoro. La persona che usa bene l’intelligenza artificiale potrebbe rubarti il lavoro” ha affermato il dirigente.

Sul mercato dell’intrattenimento, secondo Sarandos, l’IA potrebbe avere lo stesso impatto ha avuto lo streaming sul mercato dell’home video: “Ricordate come tutti combattevano l’home video? Per diversi decenni, gli studi cinematografici non hanno concesso in licenza i film alla televisione. Quindi ogni progresso tecnologico nel campo dell’intrattenimento è stato combattuto e alla fine si è rivelato un modo per far crescere il business”. Sostanzialmente quindi anche lui vede l’IA come un modo per far evolvere il mondo.