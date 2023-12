Sceneggiate nella notte al Grande Fratello: due gieffine tra lacrime e grida

Per l’ultima puntata del 2023 del Grande Fratello Rosy Chin e Anita Olivieri ci hanno regalato due sceneggiate memorabili. Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini ha bacchettato Anita per aver mimato il gesto del battesimo, accusandola di aver fatto dell’ironia su un sacramento cristiano. La ragazza ha cercato di difendersi, negando l’evidenza, che le è però stata fatta notare da Beatrice Luzzi: “Lei è sempre dissacrante e lo è stato anche in questo caso sul battesimo. Ha scherzato sui miei figli, su di me e l’ha fatto anche adesso“.

Mentre su Canale 5 è andata in onda la pubblicità, la Olivieri è sbottata ed è diventata una furia. Tra le lacrime la gieffina ha iniziato a gridare, minacciando di uscire (spoiler, non è uscita): “Basta io me ne vado adesso. Non ce la faccio. Vado dallo psicologo da anni. Lasciatemi, voglio uscire. Non ci sto a farmi dire queste cose. Io sono una persona, mio dio! Lei non ha rispetto. Voglio uscire. Sono stufa. Lei non gioca, va oltre al gioco e dice cose pesanti. Voglio uscire ragazzi.“.

Sempre Anita in questi tre mesi:

“Bea si butta sul letto di tutti”.

“Lei ha preso in giro Giuseppe, raggira tutti”.

“Bevi la camomilla invece che dell’alcol che non ce la fai. Non ce la fai proprio Bea. Un bicchiere e guarda come fai”.

“Ma li hai amici? Ce l’hai qualche amico fuori, qualcuno con cui bere un bicchiere di vino e non cascare? Ce l’ha qualche amico fuori? Chiedo per un amico, un altro!”

“È una tarantola che ha fatto la sua ragnatela, adesso Vittorio ci è cascato. Lui è molto più facile da spostare rispetto a Giuseppe”.

“Io non ho mai conosciuto una persona come lei, mai nella vita e spero di non conoscerne mai più una. Tu pensa ad avere una madre così. Tu scappi”.

“Follia! È una persona fuori di testa”.

“Imparasse a non buttarsi sugli uomini”.

Sceneggiate al Grande Fratello: la performance artistica di Rosy Chin.

Meno riuscita dell’esibizione di Anita (che è anche riuscita a versare una lacrima), quella di Rosy, che dal nulla ha iniziato ad urlare contro Beatrice. Giuseppe Garibaldi ha preso l’amica e l’ha tirata via, portandola in bagno, ma lei ha continuato a gridare: “Ti rendi conto di cosa fai? Usi le fragilità delle persone. Ti rendi conto? Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici sopra adesso, continua mi raccomando“.



Nottata di sceneggiate.