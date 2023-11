Sceneggiata notturna al GF: “Fuori è successa una cosa grossa, assurda”

Durante la notte di Halloween al Grande Fratello Giampiero Mughini ha dato della zo***la ad Angelica Baraldi, ma i due hanno chiarito poco dopo e lui le ha chiesto scusa: “La mia era una battutaccia da due lire e quella parola era in senso ironico“. Eppure ieri sera al momento delle nomination la gieffina (che non era immune) ha iniziato a piangere. Ma la vera sceneggiata è arrivata dopo la puntata

Sceneggiata dopo la puntata del GF.

Nella notte Angelica ha continuato a piangere: “Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi dasse della zo****a davanti a tutta Italia. Io soffro troppo. Rick, la mia famiglia da casa sentono che mi danno della zo***a. Avevo messo in conto liti e discussioni, ma non che qualcuno mi dicesse che sono una poco di buono. Beatrice mi ha detto che sono una gatta morta e poi Giampiero che sono una z****la. Anche ieri mi è stato detto che sono volgare e dopo che l’attrice mi aveva dato della gatta morta. Certe cose sono pesanti e io non ce la faccio proprio“.

Letizia Petris ha provato a consolare l’amica: “Pensi che per Alfonso sia facile nominare la parola z****la in diretta? Fuori è successo qualcosa di grosso. Fidati che è scoppiato un caso assurdo. Ne hanno parlato tanto e se hai visto hanno massacrato Giampiero purtroppo per lui. Però forse dovresti riprovare a parlarci e a spiegargli che la cosa ti ha colpita molto“.

E finalmente Angelica ha palesato il motivo della sua disperazione: “Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me. Ora è il mio turno, Bea ha troppa gente che la sostiene. Lei li fa fuori tutti ragazzi è ovvio che accada nuovamente“.

Sceneggiata confirmed.