Scene da un Matrimonio è una trasmissione cult di Mediaset andata in onda (non regolarmente) per sette edizioni dall’inizio degli anni ’90 fino al 2015. Al timone del programma c’è sempre stato Davide Mengacci e quando quest’anno Piersilvio Berlusconi ha deciso di rispolverarlo lo ha prima proposto ad Alessia Marcuzzi (che ha rifiutato per questioni di budget) e poi ad Anna Tatangelo, che ha invece accettato.

Il programma – che segue la preparazione al matrimonio di una coppia, fino al giorno del fatidico sì – andrà in onda la domenica pomeriggio al posto della compianta Domenica Live di Barbara d’Urso, ufficialmente mandata in pensione dopo un decennio.

“Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio” – ha dichiarato Anna Tatangelo fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni – “Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti. […] Fra me ed il pubblico a volte si è creata una distanza, come se fossi distaccata e fredda. Io, invece, sono l’opposto”.

Anna Tatangelo: “Non prendo il posto di Barbara d’Urso” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/CwmIvsME1E — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 20, 2021

Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo: “Avrei fatto condurre a Barbara d’Urso”

Contattato dal settimanale NuovoTv, Davide Mengacci ha rivelato come ha appreso il ritorno in tv del suo storico programma: “L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato“. E – sulla scelta della conduttrice – ha dichiarato: “Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso“.

Ed infine sul confronto con Domenica In di Mara Venier, Davide Mengacci ha aggiunto: “Penso che Anna Tatangelo si troverà in una situazione difficile. […] La tv soffre di due malattie: la mancanza di idee da parte degli autori e la paura delle reti di puntare su nuovi programmi per i quali è difficile immaginare quale sarà il riscontro del pubblico“.