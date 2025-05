Scene ‘Censurate’ e Critiche sui Social: L’Attacco di Jurman

Amici 24 si avvicina alla semifinale del 10 maggio, ma non senza polemiche. L’ultima puntata del Serale ha suscitato dibattiti accesi sui social riguardo a presunti tagli e censure, con fans che chiedono di fermare questi “ritocchi” della produzione. Chiara e Jacopo Sol sono stati eliminati, ma l’attenzione è stata focalizzata su alcune scene non mostrate integralmente durante la messa in onda su Canale 5. Critiche di Rudy Zerbi a Nicolò, commenti di Maria De Filippi su TrigNo e osservazioni di Cristiano Malgioglio su Antonia sarebbero state censurate, alimentando la frustrazione tra il pubblico.

Luca Jurman, ex professore del talent show, ha appoggiato la protesta, rivendicando il diritto di avere una trasmissione ‘live’ senza modifiche. Jurman ha espresso la sua indignazione tramite i social, richiamando l’attenzione su una presunta causa legale contro il programma e criticando la gestione del conflitto: “Prima o poi i conti tornano”, ha avvertito, suggerendo che i tentativi di difendersi da critiche giuste siano ingiusti.

Molti spettatori continuano a esprimere il desiderio di una maggiore trasparenza e autenticità nel cuore del format, evidenziando come tali censure possano sminuire l’esperienza e il valore del programma. Numerosi appassionati, quindi, reiterano la richiesta di un Amici senza “ritocchi”, sperando in una svolta nelle prossime puntate.