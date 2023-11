Scenata in casetta ad Amici, esplode la lite: “Pazza! Vattene, hai rotto”

In questi giorni ad Amici gli animi si sono scaldati parecchio e in casetta c’è stata una scenata, che poi ha portato ad una forte litigata. Gli scontri hanno coinvolto mezza classe e tutto è partito da una padella.

Mew, Matthew, Holy Francisco e Petit durante una chiacchierata hanno criticato Lil Jolie. La cantante si è lamentata di Angela (Lil Jolie) con i suoi amici: “Non la digerisco tanto. Ho troppe cose che mi infastidiscono. Le voglio bene perché la rispetto come artista e persona, ma a delle cose che non mi piacciono e spesso vado via per non discutere. Se rispondo vado fuori di testa, perché lei scatta e io preferisco starmene zitta. Poi io le faccio sempre i complimenti quando arriva prima in classifica e lei non fa mai lo stesso con me quando ho dei bei risultati“. Gli altri tre alunni hanno concordato con Mew, lamentandosi a loro volta di altri atteggiamenti di Lil Jolie.

Scenata di Lil Jolie e lite nella casetta di Amici.

Qualche giorno dopo le lamentele, Lil Jolie ha fatto una scenata ai suoi coinquilini: “Qui c’è una padella con i funghi e i rimasugli della salsiccia. Di chi ca**o è? Io il provvedimento disciplinare per voi non me lo prendo. Devo fare la brava io? Oh, ma stai muto“.

Holy Francisco ha subito replicato: “Tu sei la prima che lascia lo schifo ovunque. Fai meno la paladina di sto ca**o“. Lil è diventata una furia: “Non mi calmo per un ca**o! Andate a fare in cu** la prossima volta che ci danno un provvedimento faccio i vostri nomi. Sono pazza io? Holy vattene a fare in c**o. Vi sentite accusate perché non fate nulla qui. Mi sono rotta di voi che lasciate lo schifo. Ora il branco fa questo, fate i gradassi“.

Poi è intervenuto Matthew che ha dato della matta alla collega: “Sì sei pazza tu, una pazza vera. Poi torvo sempre cose tue in giro. […] Tu intasi il biet con i tuoi capelli che ti stacchi e li troviamo. Fanno schifo buttali nel cestino. Adesso parte pure il vittimismo”.

Angela ha del potenziale trash.