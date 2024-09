Scena di caos al concerto: Perry Farrell aggredisce Dave Navarro dei Jane’s Addiction

Durante un concerto a Boston, Perry Farrell, il frontman dei Jane’s Addiction, ha aggredito il chitarrista Dave Navarro, colpendolo con pugni sul palco. L’episodio è avvenuto in un momento di tensione durante la loro esibizione, che celebrava il ritorno della band dopo 14 anni. La scena ha suscitato scalpore e diversi video sono circolati rapidamente sui social media.

Nei filmati, si vede Farrell avvicinarsi a Navarro in modo minaccioso, urlandogli insulti e tentando di colpirlo. Il bassista Paul Eric Avery e altri membri della crew sono intervenuti per separare i due, mentre Navarro, visibilmente sorpreso, cercava di difendersi. Le luci del palco si sono abbassate mentre il pubblico fischiava, e alcuni membri della band sono tornati successivamente per scusarsi con il pubblico, facendo segno di pace, ma hanno poi deciso di sospendere definitivamente il concerto.

Alcuni spettatori hanno suggerito che l’alterco tra Farrell e Navarro fosse già iniziato durante la canzone precedente, dove si percepivano le tensioni con le urla di Farrell. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, ma si ipotizza che un assolo considerato troppo lungo o le tensioni accumulate durante le esibizioni precedenti, come quella di New York una settimana prima, possano aver contribuito. In quella occasione, Farrell aveva già chiesto scusa per alcune divergenze.

I Jane’s Addiction, attivi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, hanno influenzato il panorama musicale con il loro stile che mescola rock psichedelico, punk e heavy metal. La reunion della band è stata caratterizzata da difficoltà, in particolare per il rifiuto di Eric Avery, storico bassista e membro fondatore, di tornare nel gruppo fino a quest’anno.

Questo evento ha riacceso l’attenzione sul gruppo, noto per il suo stile audace e per le performance cariche di emozione. I fan ora si interrogano sulle dinamiche interne della band e sull’impatto che questi conflitti possono avere sul tour, che prometteva di essere un grande ritorno dopo anni di assenza. La vicenda ha sottolineato come, anche tra artisti di fama, le tensioni possano esistere e sfociare in episodi imprevisti e controversi.