Sarà realizzato un nuovo biopic sulla vita di Jeff Buckley. Reeve Carney interpreterà il compianto cantautore statunitense.

Buone notizie per i fan di Jeff Buckley: Variety riporta che un nuovo film biografico sull’artista è in lavorazione: una pellicola che, secondo la fonte, ha il pieno sostegno della famiglia del defunto cantautore, nonché l’accesso al suo repertorio musicale. Ed è stato svelato anche il nome dell’attore che interpreterà l’artista.

Jeff Buckley, in arrivo un nuovo biopic sul cantautore: ecco chi lo interpreterà

A calarsi nei panni di Jeff Buckley nel biopic in arrivo sarà Reeve Carney, veterano di Broadway, conosciuto per aver interpretato Peter Parker nel musical Spider-Man: Turn Off the Dark. Ha anche avuto un ruolo ricorrente in Penny Dreadful di Showtime.

Il film sarà diretto da Orian Williams, produttore i cui crediti includono Control, il film biografico del 2007 su Ian Curtis dei Joy Division. Everybody Here Wants You sarà il suo debutto alla regia.

“Sono onorato di avere l’opportunità di occupare il posto da regista per raccontare la storia di Jeff“, ha detto Williams in una dichiarazione. “La bellissima sceneggiatura di Dionne Jones riunisce tutti gli elementi della vita di Jeff in una storia intima e visiva“.

Il biopic appoggiato dalla famiglia del compianto artista

La madre del cantautore, Mary Guibert, entrerà a far parte del progetto come produttrice del film. “Questa sarà l’unica interpretazione ufficiale della storia di Jeff che posso promettere ai suoi fan i quali faranno fede a lui e alla sua eredità“, ha detto la donna in una dichiarazione.

“Per fortuna, la mia determinazione nel riunire tutti i partecipanti adeguati, – non importa quanto tempo ci sia voluto – sta per culminare nel miglior modo possibile“.Le riprese del progetto dovrebbero iniziare questo autunno.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JeffBuckley