Scelte strategiche in Campania: il centrodestra al bivio

Si avvia una settimana cruciale per il centrodestra, che deve scegliere i propri candidati per le Regioni al voto, inclusa la Campania. Dopo l’annuncio della candidatura di Roberto Fico per il centrosinistra, la premier Giorgia Meloni si riunirà con Antonio Tajani e Matteo Salvini per discutere il possibile candidato in Campania. In base agli accordi interni, Fratelli d’Italia detiene il potere decisionale, e il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli era considerato il principale candidato. Tuttavia, a seguito dell’alleanza tra De Luca, Schlein e Conte nel centrosinistra, i leader del centrodestra stanno valutando una nuova strategia.

Una possibile candidata è Mara Carfagna, leader di Noi moderati, che ha già dimostrato un forte impegno per il Mezzogiorno, specialmente durante il suo mandato come ministro per il Sud nel governo Draghi. Se Carfagna venisse scelta, Cirielli potrebbe rimanere nel suo ruolo di governo. Tuttavia, ci sono pressioni significative dal territorio, in particolare da Forza Italia e dalla Lega. Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, sta spingendo per un candidato civico. I nomi circolanti includono Giosy Romano, coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno e sostenuto dal commissario Ue Raffaele Fitto, così come il rettore Matteo Lorito dell’Università Federico II e Giovanni Francesco Nicoletti dell’Università Vanvitelli. Anche la Lega sta sostenendo l’idea di un candidato civico, con Giosy Romano in prima linea. Il dibattito rimane aperto per alcuni giorni, dopo i quali verrà presa una decisione definitiva sul candidato.