Scelte musicali a Sanremo: il ruolo di Carlo Conti

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha recentemente parlato dell’importanza della scelta dei Big durante un’intervista al festival ‘Luce’ a Firenze. Ogni anno, vengono presentate tra 500 e 600 canzoni, e Conti ha il compito di selezionare un numero che si aggira attorno a 26, ma che potrebbe arrivare a 28. L’anno precedente, a causa delle difficoltà nella scelta, il numero finale è stato di 30.

Conti ha sottolineato che la selezione dei Big è centrale nel suo lavoro, paragonandola a una bistecca ben cotta: “Per me quella è la parte principale, mentre tutto il resto è contorno”, ha detto, facendo riferimento a piatti come patatine e spinaci, messi in relazione alle canzoni del festival. Ha anche evidenziato il suo recente successo nell’individuare canzoni di alta qualità che hanno avuto un buon riscontro di pubblico.

Inoltre, Conti ha spiegato le regole relative alla partecipazione all’Eurovision. Il vincitore del Festival avrà la possibilità di rappresentare l’Italia, ma se decide di rinunciare o non soddisfa determinati requisiti, sarà la direzione artistica a scegliere un sostituto, come accaduto di recente con Lucio Corsi, che ha preso il posto di Olly. Conti ha confermato che le modalità di selezione rimarranno invariate rispetto all’anno precedente, poiché il sistema ha dato risultati positivi.