Scelte Imprudenti: Analisi della Canzone di Fedez e Clara e il Caso Sponsor sui Social

Il 2 maggio è uscita “Scelte stupide”, la nuova canzone di Fedez e Clara, che si preannuncia come uno dei tormentoni per l’estate 2025. Entrambi artisti hanno già partecipato all’ultima edizione di Sanremo. Il brano è stato preceduto da una promozione tramite social e da paparazzate a cena a Milano. Il testo affronta una relazione tossica, risaltando anche i vari sponsor presenti, che non sono passati inosservati agli utenti.

La canzone narra la fine di una storia complicata, caratterizzata da contraddizioni e dolore, descrivendo una persona amata che appare mascherata, lontana da ciò che si credeva inizialmente. Temi come il disprezzo e la confusione sono evidenti, con immagini di una relazione che non ha significato. Il ritornello sottolinea che il sesso è separato dall’amore, simboleggiando un bisogno di riempire un vuoto esistenziale.

In merito alla presenza di sponsor nel video, gli utenti hanno sollevato domande sul product placement, una pratica di marketing legale che permette di includere marchi in video musicali, film o serie. La legge prevede l’inserimento di informazioni sui prodotti alla fine del video. In questo caso, “Scelte stupide” ha un messaggio che avverte riguardo ai contenuti pubblicitari e alla responsabilità nel consumo di alcolici.

Clara Soccini, coautrice della canzone, è emersa nel panorama musicale anche grazie a Sanremo Giovani e alla sua carriera come cantante, attrice e modella, testimoniando una crescente popolarità.