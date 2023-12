Scelta di Mirko: “Innamorato di Greta? Torno con Perla? Cosa ho deciso”

Dopo il confronto con Perla Vatiero al Grande Fratello, oggi Mirko Brunetti è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed è tornato a parlare delle sue due ex. Il gieffino ha rivelato di aver fatto una scelta definitiva e di essere sicuro di quello che ha deciso (e che presto comunicherà anche a Greta Rossetti).

Lunedì scorso Mirko in diretta al GF ha detto che non c’è speranza per un ritorno di fiamma con Perla, ma ha mantenuto il silenzio sul suo rapporto con Greta. Da Silvia Toffanin il ragazzo invece ha fatto una scelta anche sulla Rossetti.

“Non sono entrato al GF per prendere una decisione. Greta ha visto cose che l’hanno turbata e visto dall’esterno poteva sembrare una cosa pesante. Anche io però ho visto suoi atteggiamenti sui social che non mi sono affatto piaciuti. Perché a me piace mantenere un po’ di intimità. Io anche le scene di gelosia le ho sempre fatte in privato e suoi social l’ho sempre difesa.

Se io sognavo di avere un bambino con Greta? C’è statao un momento dopo un attimo di passione in cui pensavo fosse successo qual cosa sì, però non c’è stato nessun aborto e nessuna gravidanza. Fosse rimasta incinta io mi sarei preso le mie responsabilità. Però nessuno ha detto che voleva un bambino. Non lo cercavamo e non lo volevamo. Però pensavamo ‘chissà tra qualche anno cosa faremo’. Cosa penserà Perla del fatto che avevo dei progetti con Greta? Erano progetti non definiti, stavamo giocando e sognando. Perla ci rimarrà male e non lo metto in dubbio. Però ora ho ridimensionato le cose e mi sono distaccato, così ho visto le cose per quelle che sono.

Se sono innamorato di Greta? No! E sì, è finita anche con Perla. So che ho dei tatuaggi dedicati a loro, ma erano momenti molto importanti della mia vita, momenti che mi hanno segnato tanto. Come sto io? All’inizio ero un po’ triste. Adesso sono molto più tranquillo ed ho metabolizzato tutto. Ora sto bene e sono sereno”.