scegli tra questi due modelli SUPER SCONTATI!

Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch di casa Samsung per monitorare la tua salute H24: dallo sport alle tue routine quotidiane fino alle ore notturne mentre dormi. Un accessorio indossabile incredibile, che oggi puoi trovare in offerta scegliendo i due modelli alternativi di seguito.

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm

Smartwatch Fitness Tracker, con tanti suggerimenti per diverse modalità sportive. Monitoraggio Benessere e Batteria a lunga durata. Il Bluetooth permette di avere i dati collegati direttamente sul telefono, per monitorare i dati prodotti comodamente sul telefono. Elegante, puoi usarlo sempre, grazie al design con ghiera interattiva in Acciao Inox. Completata con un ammaliante color Graphite.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Samsung Galaxy Watch6 LTE 44mm

E’ l’altra versione in offerta che ti proponiamo. Offre una precisa misurazione dei dati relativi alla salute, compresa un’approfondita analisi del Sonno. Anche qui Monitoraggio Benessere approfondito, Batteria a lunga durata, elegante e al contempo sportivo design Ghiera Touch in Alluminio. Color Graphite.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?