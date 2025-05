Scavare in giardino: perché è importante farlo!

Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha espresso le sue perplessità riguardo alle indagini sul delitto di Garlasco, in corso presso il tribunale di Pavia. In vista della seconda udienza dell’incidente probatorio, Tizzoni ha sottolineato che nel 2007 non vennero effettuati accertamenti fondamentali, come lo scavo nel giardino di Alberto Stasi, all’epoca sospettato del crimine. Ha dichiarato: “Fa specie pensare che all’epoca non scavarono nemmeno nel giardino di Stasi” e ha evidenziato che si sono trascurati “mille canali” attorno alla sua casa.

In merito alle indagini recenti, Tizzoni ha manifestato la sorpresa per le mancanze del passato e ha commentato che oggi ci si sta muovendo solo dopo 18 anni dalla tragedia. Nonostante le sue critiche, ha precisato di non opporsi agli accertamenti attuali, auspicando che le nuove informazioni vengano valutate in contesto.

Tra le novità emerse dall’udienza del 16 maggio vi è il prelievo del DNA da diverse persone collegate al caso. I profili genetici di due gemelle, Paola e Stefania Cappa, e del loro amico Marco Panzarasa verranno acquisiti per approfondire le indagini.

Un elemento cruciale è il rinvenimento di un martello a Tromello, in un canale vicino all’abitazione della nonna delle gemelle Cappa. Questo martello è di particolare interesse poiché l’arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi non è mai stata trovata, e secondo l’autopsia, le lesioni subite dalla vittima suggeriscono che l’oggetto usato dal killer fosse compatibile proprio con un martello da carpentiere.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it