Scavalcano i cancelli e rubano tutte le scorte di cibo: il furto della vergogna

I ladri fanno irruzione nell’associazione e rubano tutte le scorte di cibo che sarebbero state per gli animali in difficoltà. Ecco cosa è successo.

Animali randagi e abbandonati purtroppo ce ne sono molti in tutta la penisola italiana. Questo fenomeno è tenuto abbastanza sotto controllo grazie alle numerose organizzazioni e associazioni presenti sul territorio, le quali non fanno mai mancare nulla a questi animali. Tuttavia, l’Associazione Guerrieri con la Coda di Foggia, tramite un comunicato, ha raccontato di essere stata vittima di furto.

Ladri colpiscono l’Associazione: rubano le scorte di cibo destinate agli animali

Canile (Pixabay – Amoreaquattrozampe.it)La notizia è stata resa nota tramite la presidente, Anna Rita Melfitani ,dell’Associazione Guerrieri con la Coda di Foggia. Nella notte tra il l’8 e il 9 febbraio, l’oasi dell’associazione è stata vittima di un furto. Alcuni ladri hanno scavalcato il cancello e hanno rubato le scorte di cibo degli animali presenti nella struttura.

A seguito dell’accaduto, la presidente ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato di Foggia e sta attualmente collaborando con le autorità per risalire ai colpevoli. Per l’associazione, e gli animali, è stato un duro colpo e un grave danno per il benessere degli animali presenti all’interno dell’oasi. Nel comunicato, la residente ha espresso la sua delusione per l’episodio.

L’associazione con la collaborazione della Polizia, spera di riuscire a trovare i colpevoli e recuperare le scorte di cibo il prima possibile. Nel frattempo il personale volontario sta facendo tutto quanto è in suo potere per fornire agli animali dell’oasi tutto il supporto necessario di cui hanno bisogno in modo da superare questo difficile momento.

In conclusione al comunicato, la presidente ringrazia chi sta dando un aiuto all’associazione e agli animali, offrendo loro supporto. Inoltre, avverte i cittadini a fare attenzione in quanto teme che l’episodio possa ricapitare e a segnalare attività sospette che possano aiutare a trovare i colpevoli.