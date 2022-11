“Scatti di Poesia”, la mostra foto-letteraria rende omaggio a Luigi Ghirri

– Giunta alla IX edizione, la mostra foto-letteraria “Scatti di Poesia” rende omaggio a uno dei maggiori maestri della fotografia italiana, Luigi Ghirri, in occasione del trentennale della sua morte. Nel solco delle precedenti edizioni, dodici fotografi italiani hanno reinterpretato luoghi che furono cari al grande artista reggiano. A questo poeta dell’immagine, abile a far intuire la presenza dell’uomo nel paesaggio, pur senza mai rappresentarla, guardano anche i dodici poeti scelti, in un gioco di rispecchiamenti, rinvii e intime risonanze.

La mostra, curata da Lino Angiuli, Giuseppe Pavone e Daniele Maria Pegorari e realizzata dall’Agenzia di comunicazione Quorum Italia, dal Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea e dalla rivista interdisciplinare «incroci», presenterà tutte le opere visive e testuali, nonché le interpretazioni audiovisive delle poesie, lette dagli stessi autori, accessibili tramite un QR Code, che il visitatore troverà sui pannelli espositivi.

I poeti invitati sono firme ben consolidate nel panorama nazionale: Nadia Agustoni, Lino Angiuli, Alberto Bertoni, Vincenzo Guarracino, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Franca Mancinelli, Maria Pia Quintavalla, Salvatore Ritrovato, Anna Santoliquido, Giancarlo Sissa, Giacomo Trinci e Pasquale Vitagliano. Tutti pugliesi i fotografi in mostra, Nicola Amato, Berardo Celati, Angela Cioce, Stefano Di Marco, Giuseppe Di Palma, Beppe Gernone, Teresa Imbriani, Loredana Moretti, Michele Roberto, Giuseppe Pavone e Alberta Zallone, tranne la trevigiana Francesca Della Toffola.

La mostra, allestita nella hall del Centro polifunzionale degli studenti dell’Università di Bari piazza Cesare Battisti, 1 sarà inaugurata nell’adiacente Sala “Leogrande” venerdì 4 novembre 2022, alle ore 18, alla presenza dell’assessore comunale alle politiche culturali e turistiche, Ines Pierucci, e del direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Paolo Ponzio. In quest’occasione sarà presentato anche il Calendario da collezione del 2023, che raccoglie tutti i materiali testuali e fotografici ospitati nella mostra, nonché i QR Code delle videoletture.

Seguiranno altri due appuntamenti a cura del Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea, nella Sala “De Trizio” dello stesso Centro Polifunzionale: martedì 15, alle ore 18, Giuseppe Pavone condurrà l’incontro intitolato “Verso la foce”; venerdì 25, sempre alle ore 18, sarà ospite Enzo Velati, con una conversazione intitolata “Sfogliando un album”.

Il progetto è reso possibile dal sostegno della Fondazione Cultura e Arte di Roma, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, dell’Associazione socioculturale “La Goccia” di Putignano e del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Ad essi si aggiungono i patrocini del Ministero della Cultura e della Città di Bari, tramite l’Assessorato alle politiche culturali e turistiche. La mostra sarà visitabile dal 4 al 26 novembre. Ingresso libero dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 19:30; il sabato ore 9:00 – 15:00.