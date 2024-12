Scatola Regalo Pan di Stelle Natale 2024: Tazza e Biscotti in Edizione Limitata di THUN

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 29,71€

(as of Dec 31, 2024 21:30:28 UTC – Details)





La Pan di Stelle Gift Box Natale 2024 è l’idea regalo perfetta. Include una splendida MUG THUN, dove la magia del Natale è racchiusa, regalando momenti indimenticabili, e una SCATOLA DI LATTA che renderà unico e magico il vostro Natale, da conservare e riutilizzare per custodire ciò che ami, anche i tuoi sogni! Perché insieme alle stelle tutto può accadere. La confezione contiene anche un sacchetto di Biscotti Pan di Stelle 350 g in edizione limitata, portando la magia dei prodotti Pan di Stelle in una veste natalizia. Un’idea regalo perfetta per essere vicino a chi ami nel momento più magico dell’anno e risvegliare insieme il sogno del Natale. PAN DI STELLE è sinonimo di qualità con biscotti, merende, creme e torte per accompagnarti in ogni momento della giornata.

MUG THUN: La magia del Natale è racchiusa nella splendida tazza by Thun, regalando momenti indimenticabili

SCATOLA DI LATTA: Una scatola che renderà unico il vostro Natale, da conservare e riutilizzare per custodire ciò che ami, anche i tuoi sogni! Perché insieme alle stelle tutto può accadere

Un sacchetto di Biscotti Pan di Stelle 350 g in edizione limitata: scopri i biscotti Pan di Stelle in una nuova veste natalizia

Un’idea regalo per essere vicino a chi ami e risvegliare insieme il sogno del Natale

PAN DI STELLE: Pan di Stelle è sinonimo di qualità. Biscotti, Merende, Creme e Torte per accompagnarti in ogni momento della giornata