Scarti di arance rosse per trattare l’encefalopatia epatica

Gli scarti delle arance rosse siciliane sono utilizzati come supporto nella cura dell’encefalopatia epatica, una patologia neurologica associata all’insufficienza epatica. Questo è emerso da uno studio dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr di Firenze e dell’Università degli Studi di Milano, pubblicato su Biomedicines. L’encefalopatia epatica si verifica a causa dell’accumulo di sostanze tossiche nel sangue, come ammoniaca, a causa della ridotta capacità del fegato di metabolizzarle. Ciò porta a problemi cognitivi e motori, rendendo importante un trattamento tempestivo per evitare complicazioni gravi, inclusi comportamenti che possono culminare nel coma irreversibile.

Le complicazioni dell’encefalopatia epatica possono includere ernie cerebrali, rigonfiamento del cervello, collasso cardiovascolare, insufficienza renale o respiratoria, sepsi e danni irreversibili al sistema nervoso. È cruciale non trascurare i problemi epatici e consultare un medico se si osservano sintomi neurologici. Le cause dell’encefalopatia non sono completamente chiare, ma sono associate a condizioni epatiche come cirrosi ed epatite. Fattori scatenanti possono includere disidratazione, consumo eccessivo di proteine, anomalie elettrolitiche e vari problemi clinici.

Lo studio ha dimostrato che l’estratto degli scarti delle arance rosse, noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, può influenzare diverse funzionalità, migliorando anche il microbiota intestinale. Le bucce di arance rosse contengono composti bioattivi come polifenoli e pectina, e per la prima volta è stata dimostrata la loro efficacia nell’MHE. Questa scoperta apre la strada per futuri studi clinici, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione e il trattamento di questa grave malattia.