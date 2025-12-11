8.2 C
Scarpone da sci race in Italia

Da stranotizie
Scarpone da sci race in Italia

In occasione dei test del Pool Sci Italia a Pampeago, sono stati provati cinque scarponi di cinque diversi brand nella fascia race. Il miglior test lo fa il vostro piede e le vostre sensazioni, ma è estremamente difficile riuscire a provare lo scarpone in pista, per questo la guida dedica molto tempo anche all’unboxing della scatola e al test a secco con le diverse regolazioni.

Il segmento race-performance è lo scarpone da livello 5-6, quello che ricerca ottime performance in pista e buon comfort. Sono stati testati il Dalbello DRS 130, il Fischer RC4 130 LV Boa, il Lange RS 120 MV, il Salomon S/Pro Supra Dual Boa 105 e il Tecnica Firebird R130.

Il Dalbello DRS 130 ha una nuova colorazione verde scuro e un’ispirazione racing, con un’entrata del piede non facilissima, ma un avvolgimento del piede ai massimi livelli. Il flex è progressivo e sfruttabile fin dal livello 5. Il Fischer RC4 130 è uno scarpone performante, con buon alloggiamento del piede e ottima tenuta laterale, adatto a sciatori dal livello 5 a salire.

Il Lange RS 120 MV è uno scarpone semplice, con un volume medio e un’avvolgimento del piede totale in tutte le situazioni, ideale per uno sciatore di livello 5 che cerca di migliorarsi. Il Salomon S/PRO Supra dual boa è stato provato dalle ragazze, che hanno apprezzato il flex progressivo e un’ottima impressione a secco, ed è ideale per un pubblico in evoluzione, livello 4 e 5 in miglioramento.

Il Tecnica Firebird 130 è un prodotto quasi di categoria superiore, con avvolgimento del piede perfetto e resa in pista senza penalizzare il comfort, indicato per un vero livello 6, senza disdegnare il livello 7 che vuole uno scarpone più comodo dei racing veri.

