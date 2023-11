Scarpe, borse e Rolex: il divorzio mediatico fra Ilary Blasi e Francesco Totti a un certo punto ha preso una piega trash con tanto di presunti furti e ricatti.

Nel suo documentario per Netflix, la conduttrice ha così raccontato come sono andate le cose.

“A metà giugno vado in cassetta di sicurezza e prendo i miei orologi che mi ero comprata da sola e i suoi che mi aveva regalato. E lascio i suoi orologi nella cassetta. Non ho mai preso i suoi orologi. Ma quando vado a fare una settimana in Croazia con gli amici decido di prendere le chiavi e il doppione della porta blindata dove tengo le mie scarpe e le mie borse. Perché conosco Francesco. Ma quando torno trovo la mia scarpiera completamente vuota. Mi ha lasciato letteralmente scalza! Solo lì ho scoperto che le porte blindate hanno dalle quattro alle cinque chiavi!”.

Scarpe e borse: ecco dove Totti aveva nascosto il bottino di Ilary

“Così Francesco mi fa una proposta: ‘ridammi i miei orologi e io ti ridò le tue scarpe e le tue borse’. Ovviamente rispondo di no perché gli orologi che avevo preso erano i miei. Da lì passa un mese e verso metà ottobre scopro che la porta benessere è bloccata, così mi organizzo con un fabbro per cercare di aprire la porta, ma quando arriva la porta si apre. Gli dico ‘ti giuro fino a ieri sta porta era bloccata!’, ma dentro la zona benessere noto che una porta che va in un locale tecnico era bloccata. Il fabbro me l’apre e lì dentro scopro metà del mio bottino! Ma non era tutto!”.

E ancora:

“Dopo un giorno ho un lampo di genio: ricordo che in una parte di casa c’è un soppalco che può reggere dei pesi importanti. Quindi cosa ho fatto? Ho preso una scala, ho spinto via il soppalco e ho scoperto il resto delle mie scarpe! Ho chiamato pure la tata per aiutarmi a tirare giù le scatole!”.

Niente, Ilary mi farebbe morire pure se mi raccontasse della sua prima comunione.