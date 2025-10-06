Scarpe biodegradabili: innovazione sostenibile in Italia

La produzione delle scarpe implica l’uso di circa 40 materiali e metodi di lavorazione differenti, il che può avere un impatto negativo sull’ambiente. Il laboratorio di design OXMAN ha presentato una novità in questo campo: la scarpa O°, completamente biodegradabile, realizzata interamente con polialcanoati (PHA). Questi materiali organici sono prodotti da batteri che utilizzano anidride carbonica, metano o scarti alimentari, rappresentando così un’alternativa sostenibile alle plastiche a base di petrolio.

La scarpa O° è composta da una base di filo PHA a maglia, sulla quale vengono stampate in 3D le parti esterne in PHA. Questo processo non prevede l’uso di petrolchimici o collanti, e i coloranti sono ottenuti esclusivamente da pigmenti derivati dai batteri. Neri Oxman, CEO e fondatore di OXMAN, ha sottolineato che la tecnologia è progettata per ridurre al minimo il danno durante la produzione e per sostenere l’ambiente al termine del suo ciclo di vita.

Attualmente, l’azienda sta cercando potenziali partner e investitori per portare in produzione e sul mercato le scarpe O°, insieme ai tessuti realizzati con gli stessi materiali.