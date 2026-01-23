6.1 C
Da stranotizie
Scarlet Deange lancia Extra Fondente in Italia

Scarlet Deange, cantautrice e polistrumentista nata a Roma ma originaria di Ascoli, torna con il suo nuovo album intitolato Extra Fondente, distribuito da Ada Music. Il progetto discografico affonda le radici nel soul e nell’R&B, combinando elementi intimi con un omaggio alla black music. L’album è composto da otto brani originali e nasce da un percorso personale e interiore dell’artista, ma non si limita all’autobiografia. Le esperienze e le emozioni di Scarlet Deange diventano un dono per l’ascoltatore, capace di risuonare e trasformarsi in un racconto universale. La scrittura della cantautrice parte dall’intimità per aprirsi a uno sguardo più ampio sul mondo, utilizzando il soul e l’R&B come strumenti espressivi ideali per affrontare temi come fragilità, memoria e consapevolezza. Tra i brani dell’album spicca Polvere, che affronta il tema della guerra a Gaza, collegando il sentire individuale a una riflessione sul presente e sulla responsabilità collettiva.

