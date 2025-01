SCARF CASHMERE 100% – FATTA IN ITALIA – UNISEX

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 79,99€

(as of Jan 07, 2025 23:20:30 UTC – Details)





Descrizione prodotto

100% made in Italy

La filosofia Dalle Piane Cashmere

I nostri prodotti sono rigorosamente 100% Made in Italy. La produzione locale ci permette di supervisionare meglio la qualità del prodotto che andiamo ad offrire e di instaurare relazioni di fiducia con i nostri fornitori.

Cerchiamo di non produrre più di quanto realmente necessario, attraverso un sistema di produzione just-in time focalizzato a ridurre il più possibile la sovrapproduzione.

Questo ci permette di ridurre lo spreco di materia prima e di generare meno scarti di produzione.

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

La materia prima

La produzione di cashmere conta quattro passaggi fondamentali: la raccolta, lo smistamento, la tosatura, la filatura.

La raccolta viene fatta con pettinatura manuale, durante la naturale muta stagionale dell’animale, in tarda primavera. Anche lo smistamento e la classificazione del pelo avvengono sempre a mano.

La fibra viene poi lavata per rimuovere lo sporco, il grasso e qualsiasi materia vegetale rimanente dalla raccolta, la fibra è quindi è pronta per essere trasformata in filato

La tessitura

La produzione del tessuto a maglia, detta smacchinatura, si effettua con macchine rettilinee per maglieria.

I tessuti ottenuti vengono lasciati riposare per una giornata affinché riacquistino il loro naturale rientro in seguito a tensioni e allungamenti dovuti al processo di tessitura.

La confezione dei capi

La confezione nella quale si assemblano le varie parti del modello: davanti, schiena, maniche, bordi e colli.

Utilizziamo strumenti come macchine per cucire, taglia e cuci e rimagliatrici, che necessitano di personale altamente specializzato per garantire un ottimo livello qualitativo dei capi confezionati.

Lavaggio e Stiro

Tutti i nostri capi vengo lavati attraverso una fase detta di “follatura” che consente di donare al capo la consueta morbidezza tipica del cashmere.

Lo stiro finale completa e valorizza tutte le operazioni precedenti. Il capo viene imbustato ed è pronto per essere venduto.

La confezione regalo Dalle Piane Cashmere

Durante il pagamento, potete scegliere la confezione regalo. Dalle Piane Cashmere imballerà l’articolo in una scatola crema con logo blu, carta velina e fiocco blu.

Offriamo anche il kit fai-da-te: una shopping bag con logo, nastro di raso blu e un biglietto d’auguri vuoto per chi preferisce incartare personalmente.

Ricordate: l’opzione regalo ha un costo e va scelta prima di completare l’ordine.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 aprile 2017

ASIN ‏ : ‎ B071CNP6XN

Numero modello articolo ‏ : ‎ VER056U

Categoria ‏ : ‎ Uomo