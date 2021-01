Nel biglietto alla mamma scritto di fretta e su un foglietto bianco strappato a un quaderno ha scritto: “Starò bene. O da papi o da una amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami tanto”. Dal padre però non è mai andata e di lei dal 16 gennaio ci sono pochissime tracce. Si è allontanata senza portare con sé il cellulare, né i soldi e lasciando alla madre soltanto quel biglietto. Non ha più dato sue notizie – salvo una brevissima chiamata al fratello – la ragazza di 16 anni fuggita da Reggello, in provincia di Firenze, in compagnia di una coetanea che avrebbe conosciuto su Tik Tok, uno dei social molto amati dai ragazzi.

Da giorni i carabinieri di Figline stanno cercando di rintracciarla, anche attraverso l’analisi dei video che la giovane continua a postare sui social. Ma il fatto che la ragazza non abbia con sé il proprio cellulare rende le operazioni di localizzazione ancora più complesse. Mentre il telefono dell’altra giovane, una diciassettenne di Pontedera, risulterebbe irraggiungibile.

A dare l’allarme sono stati i genitori della sedicenne, che il 18 gennaio ne hanno denunciato la scomparsa ai militari. La ragazzina avrebbe con portato con sé il tablet del fratello, dal quale sta continuando a caricare brevi video su Tik Tok. E proprio il social network finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi, dopo la morte di una bambina di dieci anni per un gioco estremo, potrebbe aver avuto un ruolo nella fuga della ragazza. I genitori ne sono convinti: l’adolescente attraversava un periodo difficile, ma non se ne sarebbe mai andata in questo modo se qualcuno non l’avesse convinta. Il sospetto, che i carabinieri della compagnia di Figline guidati dal capitano Antonio Odoroso non sono in grado di escludere, è che la fuga sia stata indotta dall’altra ragazza, che su Tik Tok sarebbe seguita da migliaia di follower e che già in passato avrebbe bullizzato altri giovanissimi via web, costringendo un ventenne disabile a spogliarsi su Instagram.

Le due si spostano rapidamente: in pochi giorni avrebbero caricato foto e video da diverse città, come Milano, Torino, Verona. Ma ancora nessuno, nonostante i carabinieri lavorino senza sosta per seguire i loro movimenti, è ancora riuscito a rintracciarle.