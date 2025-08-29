Scandalo vivisezione in Italia: maltrattamenti a Catanzaro

Il Partito Animalista Italiano ha annunciato l’inizio di un importante procedimento legale riguardo a presunti maltrattamenti di animali nei laboratori dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. È stata fissata per il 28 novembre l’udienza preliminare che potrebbe portare al rinvio a giudizio di diverse persone accusate di gravi abusi.

L’inchiesta è partita da varie denunce, tra cui quella dell’avvocato Cristiano Ceriello, e ha rivelato, attraverso intercettazioni, una rete di violenze inflitte agli animali durante la sperimentazione scientifica. Le accuse includono maltrattamenti e l’associazione a delinquere, che complicherebbe ulteriormente la situazione degli indagati.

Il caso non si limita ai laboratori, poiché emergono sospetti di “reciproci favoritismi” tra gli enti pubblici coinvolti. Si sospetta che l’Asp di Catanzaro abbia fornito supporto all’Università in un contesto di conflitto d’interesse. Un’operazione avvenuta in gennaio ha già portato al sequestro di due laboratori, all’arresto di 11 persone ai domiciliari e a misure cautelari nei confronti di un funzionario dell’Asp.

Le parti offese nell’indagine sono 16 e includono enti pubblici e organizzazioni per la protezione degli animali. Il Partito Animalista ha manifestato la volontà di costituirsi parte civile e richiede pene severe. Secondo l’associazione, se venisse provata l’associazione a delinquere, la pena potrebbe superare i sette anni.

Gian Marco Prampolini, presidente della LEAL, ha sottolineato la necessità di un controllo più rigoroso per garantire il benessere degli animali, evidenziando che gli interessi economici non devono prevalere sulla loro tutela.