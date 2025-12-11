Scandalo urbanistica a Milano

Il deputato della Lega Luca Toccalini ha criticato duramente il Comune di Milano a seguito dell’ennesimo scandalo urbanistico nella città. Un cantiere di lusso nel centro storico di Milano è stato chiuso a causa di presunte irregolarità. Toccalini ha espresso la sua preoccupazione per i danni economici subiti dai cittadini a causa della mala gestione del Comune. Il deputato ha chiesto al sindaco Sala di prendersi le proprie responsabilità di fronte a questi scandali, domandandosi quanto debba ancora andare avanti questo stato di cose. La dichiarazione di Toccalini è stata resa nota attraverso una nota stampa inviata all’Agenzia Opinione. Toccalini ha sottolineato che si tratta di un altro episodio di una lunga serie di scandali urbanistici a Milano, e che è necessario che il sindaco Sala agisca per porre fine a questa situazione.