Scandalo Ucraina: Yermak si dimette

Un’irruzione notturna nel cuore del potere ucraino ha innescato il più grave scossone politico dagli inizi dell’invasione russa. Dieci agenti della NABU, l’agenzia ucraina anticorruzione, hanno perquisito l’abitazione di Andrij Yermak, capo dell’ufficio presidenziale e braccio destro di Volodymyr Zelensky. L’operazione “Mida” è un’inchiesta da 100 milioni di dollari che ha travolto il settore energetico e lambito i vertici dello Stato.

Yermak si è dimesso nel tentativo di arginare una crisi che rischia di compromettere il percorso negoziale verso una possibile fine della guerra. Le perquisizioni nella sua casa e nel suo ufficio hanno reso inevitabile la sua uscita di scena. Yermak ha dichiarato di essere “disgustato” e ha professato la sua innocenza, annunciando di voler “andare al fronte”. Zelensky, pur difendendo il lavoro di Yermak, ha sottolineato che in questo momento cruciale “non ci deve essere alcuna distrazione dalla difesa dell’Ucraina”.

Yermak era considerato il “vicepresidente” e l’uomo più influente dopo Zelensky. Era l’ombra del presidente, con cui condivideva ore di lavoro, viaggi ufficiali e briefing strategici. Nonostante la sua centralità politica, Yermak era profondamente impopolare e percepito come accentratore e influente fino all’eccesso.

Le sue dimissioni sono un colpo durissimo per Zelensky, che ora rischia di ritrovarsi più isolato che mai. Zelensky ha affidato il ruolo di capo negoziatore a Rustem Umerov, ex ministro della Difesa, figura percepita come “più pulita”. Umerov è stato inviato negli Stati Uniti per guidare la delegazione ucraina nei negoziati con l’amministrazione americana.

La caduta di Yermak ha costretto Zelensky a correre ai ripari, sostituendolo con Umerov in extremis e cercando di mantenere intatto il fragile equilibrio diplomatico. Il Cremlino ha colto l’occasione per sfruttare politicamente lo scandalo, dichiarando che la corruzione a Kiev è legata ai soldi occidentali. L’Ucraina appare vulnerabile come non mai, con i bombardamenti che continuano e la diplomazia impegnata su più fronti.