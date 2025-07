Scandalo Tax Credit: il cinema italiano tra truffe e flop

Un recente fatto di cronaca ha messo in luce il controverso tema del “tax credit” nel settore cinematografico italiano. Sotto il sole di Roma, è stata scoperta un’orribile vicenda legata all’omicidio di una madre e di sua figlia a Villa Pamphili. L’assassino, Francis Kaufmann, noto come Rexal Ford, si era presentato come un regista statunitense, rivelandosi invece un truffatore.

Nel 2020, durante il lockdown per la pandemia, Kaufmann ha richiesto e ottenuto un sostanzioso credito d’imposta per una produzione cinematografica che, a oggi, risulta inesistente. A quanto pare, lo stato ha finanziato ben 863.000 euro, senza che siano state presentate pellicole o progetti tangibili.

Questo episodio solleva questioni critiche sulla gestione del denaro pubblico nel cinema, dove la logica del “tax credit” sembra avvantaggiare più furbetti che artisti, alimentando un meccanismo che ha consentito la creazione di opere mai realizzate. In effetti, il sistema permette di rimborsare il 40% dei costi dichiarati per le produzioni, senza una reale verifica sulla loro effettiva realizzazione e ricezione da parte del pubblico.

La situazione desta preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla sostenibilità finanziaria degli incentivi nel settore, un tema già affrontato dal ministro Sangiuliano, il quale ha cercato di introdurre riforme contro questo malcostume. Tuttavia, la reazione della comunità cinematografica è stata intensa, difendendo un sistema che, a detta di alcuni, contribuirebbe alla cultura italiana.

In un contesto dove i contribuenti si trovano a finanziare opere invisibili, è chiaro che il dibattito su come gestire il supporto alla cultura rimane più vivo che mai.