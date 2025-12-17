Scandalo Signorini in Italia

Alfonso Signorini è finito al centro di una bufera dopo che Fabrizio Corona ha pubblicato alcune chat private che sostiene siano dello stesso Signorini. In queste conversazioni, il giornalista avrebbe inviato messaggi a uomini aspiranti partecipanti al Grande Fratello Vip, chiedendo prestazioni di natura intima in cambio della partecipazione al programma. Corona sostiene che esista un “sistema Signorini” in cui il conduttore userebbe il suo potere per ottenere favori sessuali.

Signorini è stato contattato dal Corriere della Sera e ha risposto che non vuole commentare la vicenda, ma ha già affidato il caso ai suoi legali. La vicenda sta generando molte testimonianze di persone che hanno avuto a che fare con il direttore di Chi Magazine. Le accuse di Corona sono molto gravi e sostiene che Signorini avrebbe scritto messaggi volgari a un giovane modello e tiktoker napoletano, Antonio Medugno.

Corona ha anche fatto il nome di Pierpaolo Pretelli, un ex partecipante del Grande Fratello Vip. L’argomento è molto discusso sui social, con alcune persone che credono alle rivelazioni di Corona e altre che lo criticano per non essere credibile. Ora si deve capire se esiste realmente un “sistema Signorini” e se il conduttore abbia tentato di adescare uomini facendo leva sulla sua posizione professionale. Se così fosse, la faccenda potrebbe avere sviluppi legali, mentre se i contenuti postati da Corona risultassero falsi, potrebbero esserci guai giudiziari per l’ex re dei paparazzi.