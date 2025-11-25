Scandalo scommesse nel calcio turco

La Federazione calcistica turca ha sospeso 149 arbitri e 1.024 giocatori a causa di uno scandalo sulle scommesse nel calcio turco. Le sanzioni vanno da 45 giorni a un anno di squalifica. Tra i giocatori sospesi, 102 giocano nelle prime due serie nazionali. Secondo il procuratore di Istanbul Akin Gurlek, lo scandalo potrebbe presto coinvolgere anche dirigenti, allenatori e commentatori sportivi.

Il caso è emerso il 27 ottobre, quando la Federazione turca ha reso noto che oltre un centinaio di arbitri e guardalinee scommettevano sulle partite. L’inchiesta ha rivelato che 371 dei 571 arbitri professionisti avevano piazzato almeno una scommessa su una partita di calcio, e alcuni avevano fatto anche più di 10mila puntate. Ciò costituisce una grave violazione delle regole del calcio internazionale, che proibiscono le scommesse da parte di arbitri, giocatori e dirigenti.

Tra i giocatori coinvolti nello scandalo c’è Eren Elmali, difensore del Galatasaray e della Nazionale turca, che è stato escluso dalla lista dei convocati per le qualificazioni mondiali. In totale, 27 giocatori della Süper Lig, la massima serie del calcio turco, sono stati squalificati, insieme a 7 arbitri. Per il momento, la maggior parte di loro è accusata di aver scommesso su partite di calcio, e non di aver truccato le partite a cui hanno partecipato.

Tuttavia, ci sono anche sospetti di partite alterate in prima persona con lo scopo di guadagnare dalle scommesse. Un’altra inchiesta condotta dal procuratore generale di Istanbul ha portato all’arresto di 21 persone, tra le quali il presidente della squadra di Süper Lig Eyüpspor, Murat Ozkaya, accusati di abuso d’ufficio e di aver truccato alcune partite. Il caso è legato a una partita di terza divisione tra Ankaraspor e Nazillispor, finita 0-0 e senza nessun tiro in porta, sulla quale c’era stato un volume di scommesse insolitamente ampio e sospetto.

Il presidente della Federazione calcistica turca, Ibrahim Haciosmanoğlu, ha promesso di “ripulire lo sporco” del calcio turco, ma i tifosi sono scettici nei confronti dell’indagine. Il principale sito di scommesse al centro dello scandalo, Misli, è di proprietà del Demirören Group, che possiede numerosi media turchi ed è ritenuto vicino al presidente Recep Tayyip Erdoğan. Per il momento, non ci sono club direttamente coinvolti nello scandalo, ma solo singoli arbitri e giocatori che hanno ricevuto squalifiche individuali. Se si dovesse appurare che la regolarità delle competizioni è stata compromessa, potrebbero arrivare sanzioni anche per le società, come penalizzazioni, retrocessioni o sospensioni.