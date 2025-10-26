Scandalo scommesse NBA: nomi illustri coinvolti in crimine organizzato

La NBA è coinvolta in un grave scandalo legato a scommesse illegali. Secondo le autorità statunitensi, 31 persone sono state incriminate in un’inchiesta che riguarda un presunto giro di scommesse con legami al crimine organizzato. Tra gli indagati ci sono nomi noti come Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier dei Miami Heat.

Le accuse comprendono combine sportive, partite di poker truccate e diffusione di informazioni riservate per ottenere vantaggi nelle scommesse. In particolare, secondo i documenti legali, Billups avrebbe avvertito degli scommettitori riguardo a una strategia dei Trail Blazers di perdere deliberatamente alcune partite, mentre Rozier avrebbe fornito ad amici informazioni sugli infortuni dei giocatori, permettendo loro di effettuare scommesse insider.

Questo scandalo suscita preoccupazioni sulla reputazione della lega, già fragile. Esperti di diritto del gioco avvertono che i danni reputazionali potrebbero superare cifre milionarie e che potrebbero scattare azioni legali collettive da parte di fan e investitori danneggiati.

La NBA, in questo momento, è molto legata al mondo delle scommesse attraverso diverse partnership internazionali. Gli esperti segnano un possibile danno d’immagine considerevole, con danni a sponsor e operatori di scommesse.

Le autorità legali potrebbero applicare severe sanzioni, incluso il rischio di squalifiche a vita per i coinvolti. Questo scandalo, se confermato, potrebbe minare la fiducia dei tifosi e compromettere l’immagine di sport pulito che la lega ha cercato di costruire nel corso degli anni.