Nicolae Daju, un cittadino romeno residente a Verona, è una delle vittime di uno scandalo che coinvolge la polizia italiana. Due ex agenti, Alessandro Migliore e Loris Colpini, sono stati accusati di tortura e umiliazione di persone detenute, con prove chiave rappresentate dalle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza nella stazione di polizia.
I pubblici ministeri hanno chiesto pene di 7 anni e 4 mesi per Migliore e 3 anni e 10 mesi per Colpini. Daju è stato aggredito con spray al peperoncino e picchiato dopo essere stato fermato senza motivo, e ha riferito di essere stato umiliato e abusato nella stazione di polizia, venendo trattato in modo disumano.
Il processo si avvicina alla conclusione, e una seconda indagine coinvolge altri 16 poliziotti implicati in fatti simili, il che potrebbe trasformare questo caso in uno dei più grandi scandali di abusi nella storia della polizia italiana.
Scandalo polizia italiana
