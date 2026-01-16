Scandalo polizia italiana

13.5 C
Nicolae Daju, un cittadino romeno residente a Verona, è una delle vittime di uno scandalo che coinvolge la polizia italiana. Due ex agenti, Alessandro Migliore e Loris Colpini, sono stati accusati di tortura e umiliazione di persone detenute, con prove chiave rappresentate dalle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza nella stazione di polizia.
I pubblici ministeri hanno chiesto pene di 7 anni e 4 mesi per Migliore e 3 anni e 10 mesi per Colpini. Daju è stato aggredito con spray al peperoncino e picchiato dopo essere stato fermato senza motivo, e ha riferito di essere stato umiliato e abusato nella stazione di polizia, venendo trattato in modo disumano.
Il processo si avvicina alla conclusione, e una seconda indagine coinvolge altri 16 poliziotti implicati in fatti simili, il che potrebbe trasformare questo caso in uno dei più grandi scandali di abusi nella storia della polizia italiana.

