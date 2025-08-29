Scandalo politico: il modello Samarate in Campania

La situazione politica in Campania sembra richiamare modelli di clientelismo e familismo che alcuni considerano simili a quelli di Samarate. I partiti che sostengono questo nuovo asse, composto da De Luca, Schlein e Conte, hanno proposto una soluzione che appare come un riciclaggio di vecchie logiche.

Secondo quanto riportato, il partito campano potrebbe essere guidato dal figlio di De Luca, mentre la presidenza della Regione andrebbe all’ex presidente della Camera, seguita dalla nomina della giunta regionale, le cui scelte sarebbero influenzate dal precedente presidente. Ciò porterebbe a un sistema dove amici e sostenitori si candidano per ottenere voti, promettendo successivamente di seguire le indicazioni del leader storico.

Le critiche a questo approccio riguardano l’assenza di democrazia, moralità e trasparenza, contraddicendo i valori che dovrebbero rappresentare la sinistra, come la solidarietà e l’uguaglianza.

Il parallelismo con Samarate diventa evidente, sottolineando pratiche di clientelismo e familismo in quella realtà locale. Anche qui, il ricatto politico è un’ombra persistente, con membri della giunta che si trovano a dover fare i conti con chi si autodefinisce necessario per mantenere in piedi un’amministrazione che si proclama progressista.

In sintesi, mentre la Campania sembra adottare una strategia che più si avvicina a una logica di potere consolidato, Samarate emerge come un esempio di come tali dinamiche siano già in atto a livello locale.