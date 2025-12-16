12.5 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Gossip

Scandalo nel mondo dello spettacolo italiano

Da stranotizie
Scandalo nel mondo dello spettacolo italiano

Nuove polemiche scuotono il mondo dello spettacolo. Fabrizio Corona, nell’ultima puntata del suo format “Falsissimo”, ha lanciato accuse pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello. Corona parla apertamente di un presunto “sistema” che legherebbe l’accesso alla televisione a rapporti personali e sessuali.

Secondo quanto sostenuto da Corona, chi aspirerebbe a entrare nel mondo della tv dovrebbe “pagare un prezzo”, individuato da lui in presunte avances e relazioni con Signorini. Un meccanismo che, a suo dire, andrebbe avanti da tempo e che coinvolgerebbe numerosi aspiranti concorrenti.

Al centro del racconto c’è quello che Corona definisce il “caso zero”: Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Il giovane ha confermato uno scambio di messaggi con Signorini, parlando però solo di toni affettuosi e negando qualsiasi esplicita proposta sessuale. Una versione che Corona contesta, mostrando in trasmissione presunte chat e sostenendo che i rapporti sarebbero stati ben più articolati e duraturi.

Nel racconto di Corona, il copione sarebbe sempre lo stesso: un primo contatto, l’anticipazione di un provino, messaggi personali, incontri e, infine, l’ingresso in televisione. Un “metodo classico” che avrebbe coinvolto centinaia di casi.

Al momento, si tratta esclusivamente di accuse non supportate da riscontri ufficiali. Alfonso Signorini non ha risposto alle richieste di replica. La vicenda resta confinata alle dichiarazioni di Corona, ma promette di alimentare ancora a lungo il dibattito e il gossip attorno al Grande Fratello.

Articolo precedente
Crisi mercato auto in USA e Europa
Articolo successivo
Ritirata Ue: stop ai divieti sui motori
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.