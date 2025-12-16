Scandalo nel mondo dello spettacolo italiano

Nuove polemiche scuotono il mondo dello spettacolo. Fabrizio Corona, nell’ultima puntata del suo format “Falsissimo”, ha lanciato accuse pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello. Corona parla apertamente di un presunto “sistema” che legherebbe l’accesso alla televisione a rapporti personali e sessuali.

Secondo quanto sostenuto da Corona, chi aspirerebbe a entrare nel mondo della tv dovrebbe “pagare un prezzo”, individuato da lui in presunte avances e relazioni con Signorini. Un meccanismo che, a suo dire, andrebbe avanti da tempo e che coinvolgerebbe numerosi aspiranti concorrenti.

Al centro del racconto c’è quello che Corona definisce il “caso zero”: Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Il giovane ha confermato uno scambio di messaggi con Signorini, parlando però solo di toni affettuosi e negando qualsiasi esplicita proposta sessuale. Una versione che Corona contesta, mostrando in trasmissione presunte chat e sostenendo che i rapporti sarebbero stati ben più articolati e duraturi.

Nel racconto di Corona, il copione sarebbe sempre lo stesso: un primo contatto, l’anticipazione di un provino, messaggi personali, incontri e, infine, l’ingresso in televisione. Un “metodo classico” che avrebbe coinvolto centinaia di casi.

Al momento, si tratta esclusivamente di accuse non supportate da riscontri ufficiali. Alfonso Signorini non ha risposto alle richieste di replica. La vicenda resta confinata alle dichiarazioni di Corona, ma promette di alimentare ancora a lungo il dibattito e il gossip attorno al Grande Fratello.