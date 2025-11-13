Scandalo Mida in Ucraina: tangenti e crisi di governo

L’Ucraina è di nuovo al centro di uno scandalo di corruzione potenzialmente devastante. Solo pochi giorni fa, la Commissione europea sottolineava l’importanza di rafforzare il sistema anticorruzione del Paese. Proprio in questo contesto si è scoperto il caso “Mida”, che coinvolge tangenti per oltre 100 milioni di euro, destinate a funzionari e uomini legati al governo, tramite il colosso energetico Energoatom.

Tra i principali coinvolti emerge Timur Mindich, un imprenditore molto vicino al presidente Volodymyr Zelensky, e il ministro della Giustizia German Galushchenko, già dimissionato. Mindich, già socio di Zelensky nella società di produzione tv Kvartal 95, ha giocato un ruolo chiave in questo scandalo, utilizzando i suoi legami per gestire attività illecite. Le indagini avrebbero anche rivelato la presenza di Zelensky in alcune comunicazioni relative al caso.

Il presidente, nel tentativo di semplificare le indagini, aveva recentemente cercato di depotenziarne l’Ufficio Nazionale Anticorruzione, ma il progetto è fallito a causa delle forti proteste popolari. Dopo gli arresti legati allo scandalo, Zelensky ha dichiarato di sostenere qualsiasi indagine anticorruzione, mentre Mindich, avvisato della situazione, risulta ora irreperibile.

La premier Yulia Svirydenko ha promesso una “soluzione globale” per combattere la corruzione, annunciando licenziamenti e audit delle aziende statali, mentre la situazione rimane critica. L’Ucraina continua a essere uno dei Paesi più colpiti dalla corruzione, con gravi rischi per la sua stabilità economica e politica.