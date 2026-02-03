Scandalo Gerry Scotti, ex Letterine lo difendono a spada tratta

Fabrizio Corona ha sollevato dubbi sul comportamento di Gerry Scotti, accusando il conduttore di avere relazioni intime con le Letterine di Passaparola. Scotti ha prontamente risposto, definendo le affermazioni di Corona come false e suggerendo di ascoltare direttamente le interessate, convinto che nessuna abbia subito avances indesiderate.

Dopo queste dichiarazioni, sono intervenute cinque ex starlette del programma Mediaset, tutte a difesa di Gerry. Alessia Fabiani ha condiviso su Instagram le parole di Scotti, affermando la verità delle sue affermazioni. Anche Vincenza Cacace ha difeso il conduttore, scrivendo sui social di aver lavorato con lui per diversi anni e di non aver mai subito comportamenti inadeguati.

Giulia Montanarini, ex concorrente di Passaparola e tronista a Uomini e Donne, ha descritto Gerry come un “gran signore”, sottolineando che per lei era un padre e che con le sue colleghe non ci sono mai stati comportamenti inappropriati. Cristina Cellai ha condiviso la stessa opinione, affermando che Scotti è sempre stato professionale, senza mai tentare avances. Ha notato anche di aver tentato di contattare Corona per raccontargli della sua positiva esperienza con Gerry.

Infine, Ludmilla Radchenko e Sara Tommasi hanno confermato la reputation di Gerry, definendolo un “uomo d’onore” e affermando che nessuna delle ex Letterine ha mai sperimentato ciò che ha detto Corona. Tommasi, in un’intervista, ha sottolineato come Scotti sia sempre stato educato e rispettoso, senza mai oltrepassare i limiti.