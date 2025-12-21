Scandalo Epstein

L’ex principe britannico Andrea è apparso in una foto rilasciata dal Dipartimento di Giustizia Usa sul caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. L’immagine lo ritrae sdraiato su due donne, la cui identità è stata oscurata, mentre Ghislaine Maxwell è in piedi in cima alla foto, guardandoli dall’alto. Secondo un’analisi di Sky News, l’immagine sarebbe stata scattata nel salone di Sandringham House, residenza di campagna della casa reale britannica.

Sono state rese pubbliche nuove foto dai file Epstein, che ritraggono Bill Clinton, Michael Jackson e altre celebrità. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una prima tranche di documenti e fotografie relative alle indagini su Jeffrey Epstein, in conformità con l’Epstein Files Transparency Act.

Le foto non denunciano necessariamente attività illegali, e gli investigatori hanno chiarito che la presenza in queste immagini non denuncia automaticamente il coinvolgimento in attività illecite.

Tra le nuove foto rese pubbliche, si vede Bill Clinton rilassato in una vasca idromassaggio accanto a una persona il cui volto è stato reso non riconoscibile, nuotare in piscina con Epstein e Ghislaine Maxwell, e posare abbracciando Epstein.

Inoltre, si vede Michael Jackson in posa accanto a Epstein, davanti a un dipinto, e insieme a Bill Clinton e alla cantante Diana Ross, con una persona oscurata.

Altre celebrità apparse nelle foto sono Kevin Spacey, ritratto in gruppo con Clinton, Maxwell e altri, Chris Tucker, in foto su una pista di un aeroporto mentre abbraccia Maxwell, David Copperfield, in un’immagine informale con Maxwell, e Mick Jagger, a cena o in posa con Clinton.

Questi documenti rappresentano soltanto una porzione iniziale dei file e ulteriori rilasci sono attesi.