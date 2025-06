“Scandalo e Glamour: La Seconda Serata della 78ª Edizione del Festival di Cannes Rivela Segreti Incredibili!”

Nella serata inaugurale della 78ª edizione del Festival di Cannes, mercoledì 14 maggio 2025, è stato presentato “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, diretto da Christopher McQuarrie. Questo ottavo capitolo rappresenta un potenziale finale per il celebre franchise d’azione.

Tra i protagonisti, il ben noto Tom Cruise ha attirato l’attenzione, ma anche Zoe Saldaña ha sfilato sul red carpet accompagnata dal marito Marco Perego. Per l’evento, Saldaña ha optato per un look minimalista, indossando un tubino nero a slip dress firmato Saint Laurent, completato da una giacca oversize in pelle, portata con nonchalance sulle spalle.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com