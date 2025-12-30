Scandalo Don Matteo Italia

L’attesa per il ritorno in TV di Don Matteo sta per finire, con le nuove puntate della 15esima stagione che saranno trasmesse in prime time su Rai 1. Il protagonista assoluto sarà di nuovo Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Dopo essere stato coinvolto in uno scandalo negli ultimi mesi, Bova ha rivelato di aver proposto alla produzione di far morire improvvisamente il suo personaggio nella trama per evitare eventuali imbarazzi alla serie TV.

Tuttavia, dopo un confronto con i produttori, è stato deciso che Don Massimo avrebbe dovuto continuare a essere il volto di punta della fiction. Bova ha garantito di non aver commesso nulla di illecito e ha affermato che il personaggio di Don Massimo sarà il perno di tutte le vicende nella 15esima stagione. Ha anche rivelato che non è sicuro se il personaggio sarà protagonista nell’eventuale sedicesimo capitolo della fiction.

Lo scandalo è scoppiato quando l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha pubblicato degli audio che Bova aveva inviato alla giovane Martina Ceretti. All’epoca, si credeva che Bova facesse ancora coppia con Rocio Munoz Morales, e la vicenda ha inevitabilmente lambito anche la sfera professionale dell’attore. Bova ha organizzato una riunione con i produttori di Don Matteo per capire se la sua presenza nella fiction avrebbe potuto creare un danno alla serie TV e ha proposto di far morire improvvisamente Don Massimo per uscire di scena.

La produzione ha valutato la situazione e ha chiesto a Bova se avesse commesso illeciti. Dopo aver ricevuto rassicurazioni positive, è stato deciso di continuare a puntare sul personaggio di Don Massimo. Bova ha aggiunto che tutto il resto del cast gli è stato vicino, facendogli percepire supporto e sostegno, e ha sottolineato che la fiction di Don Matteo cerca di veicolare insegnamenti di perdono e di non giudicare le persone che sbagliano. Il cast, tra cui Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pietro Pulcini, non ha mai avuto un attimo di pregiudizio e di cedimento nei suoi confronti quando era in difficoltà.