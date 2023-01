Scandalo di capodanno ad Amici, nuovo retroscena: “Fatto grave”, ecco cosa pare sia successo

Le ultime anticipazioni di Amici sono tra le più choc gold di sempre, sicuramente le più spiazzanti di questa edizione. Si parla di scandalo e di ‘fatto gravissimo’ che avrebbe fatto infuriare Maria De Filippi e i professori. Sei alunni (Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax) avrebbero combinato qualcosa di così pesante da meritare sfide ed espulsioni. (Da qui in poi troverete spoiler).

Rudy Zerbi infatti ha squalificato Tommy Dali, mentre tutti gli altri ragazzi sono stati messi in sfida. Valeria ha perso la sfida contro Cricca, che è rientrato nella scuola dalla quale era uscito la settimana prima.

Nel daytime di ieri abbiamo visto gli alunni coinvolti disperarsi per la situazione: “Con questa cosa sto rovinando il mio sogno. Ragazzi questa è una macchia indelebile. Ci siamo rovinati con le nostre stesse mani. Siamo delle teste di c. Ora ci prenderemo quello che dobbiamo prenderci. No fra non so come andrà ma sto malissimo. Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente. Guardate raga che è grave davvero la situazione“.

Scandalo di Capodanno: spunta una nuova ipotesi.

In molti sul web hanno ipotizzato che dietro a questi “fatti gravi” ci fosse un uso improprio della noce moscata. Tesi che però è stata smontata dalla sorella di NDG. Quindi di cosa si tratta? Su Twitter c’è chi dice che gli alunni potrebbero essersi fatti dei tatuaggi fai da te: “Wax non aveva la mano tatuata prima. Inoltre Arisa ha detto che è roba splatter. La Cuccarini ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (con solo ago e inchiostro rischi infezioni)“. Altri invece pensano che i ragazzi abbiano fatto una sorta di fuochi d’artificio fatti in casa, mettendo a repentaglio la loro sicurezza. In ogni caso domani scopriremo qualcosa di più su questo scandalo.

comunque se la teoria dei tatuaggi fai da te è vera allora tornerebbe il commento di arisa che descrive il tutto come “splatter”#amici22 — esse🩰 (@backvtoyou) January 14, 2023

la nuova teoria sul capodanno gate #amici22 #amicispoiler pic.twitter.com/vZUNc1aSBQ — s 🌊 aspettando con ansia febbraio (@usoilsarcasmo) January 14, 2023