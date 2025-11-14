14.4 C
Scandalo corruzione in Ucraina: le dimissioni colpiscono alti dirigenti

Scandalo corruzione in Ucraina: le dimissioni colpiscono alti dirigenti

Un grave scandalo ha colpito il governo ucraino, coinvolgendo tangenti nel settore energetico e causando le dimissioni di due ministri chiave: German Galushchenko, Giustizia, e Svitlana Grynchuk, Energia. La situazione si fa più complessa poiché la Difesa è ora al centro delle indagini, con un presunto giro d’affari di 100 milioni di dollari tramite la compagnia pubblica Energoatom.

Al centro di questo caso ci sarebbe Timur Mindich, ex socio di Volodymyr Zelensky e produttore televisivo, al quale sono attese sanzioni pesanti, insieme all’uomo d’affari Oleksandr Tsukerman. La Commissione Europea ha espresso preoccupazione, sottolineando l’importanza della lotta alla corruzione per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, ha già richiesto dimissioni e indagini rapide per preservare l’integrità del governo.

Due figure principali del sistema di corruzione sono già scomparse, ma la stampa locale descrive questo evento come uno dei più grandi scandali politici nella storia del Paese. Il governo ucraino, impegnato a fronteggiare l’invasione russa e a mantenere l’unità, vive un momento di tensione.

L’ufficio nazionale anti-corruzione ha indicato diversi politici coinvolti, tra cui l’ex vice-primo ministro Oleksiy Chernyshov e Rustem Umerov, attuale segretario del Consiglio di sicurezza nazionale. Le accuse riguardano corruzione e abuso d’ufficio. Mindich, co-proprietario della compagnia Kvartal 95, ascoltato in intercettazioni, discuteva di operazioni illecite con un consigliere.

Il sistema si basava su intimidazioni ai fornitori, richiedendo tangenti del 10-15% in cambio di contratti. A Kiev, esisteva un ufficio dedicato al riciclaggio dei proventi illeciti.

